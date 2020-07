Ibrahimovic acena com saída do Milan: "Não sou jogador de Liga Europa"

Com o Milan praticamente fora da Liga dos Campeões e brigando apenas por uma vaga na Europa League, Ibra afirma que pode deixar o clube

A permanência de Ibrahimovic no está cada vez mais distante, pelo menos de acordo com a última declaração do sueco. Para o atacante, nem ele e nem o clube italiano pertencem à , que teve seu chaveamento completo sorteado nesta sexta-feira (10).

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN por um mês grátis!

Ibrahimovic voltou para o Milan - onde já havia vencido o Scudetto em 2011 - em janeiro, depois de deixar o LA Galaxy, da . No entanto, o clube e o jogador ainda não chegaram a um acordo sobre sua permanência na .

Mais times

Aos 38 anos, Ibra marcou seis gols desde seu retorno ajudando os rossoneri - segundo maior campeão da - a entrar na briga por uma vaga na próxima Liga Europa.

Após vencer a Juve de virada na última rodada, com gol do sueco, o Milan está em sétimo lugar na Serie A, dois pontos atrás de Roma e Napoli, que atualmente são os dois clubes classificados para o torneio europeu.

Uma vaga na próxima Liga dos Campeões já é missão praticamente impossível. O time de Ibra está 16 pontos atrás da , quarta colocada, com apenas sete rodadas até o fim da liga italiana.

Ibrahimovic após marcar em vitória diante da / Foto: Getty Images

"Ibra joga para ganhar alguma coisa ou fica em casa. Eles me disseram que me aposentar na América era fácil demais, então voltei para o Milan. Estou aqui apenas por paixão, porque basicamente jogo de graça”, disse Ibrahimovic à revista Sportweek, de La Gazzetta dello Sport, em entrevista a ser divulgada no sábado (11).

"Ibra nasceu para jogar futebol e ainda é o melhor. Se a situação é essa, para ser sincero, é improvável que você me veja em Milão na próxima temporada. Ibra não é jogador da Liga Europa e o Milan não é um clube que pertence à Liga Europa", completou.

Em meio às tentativas de voltar a ser um dos grandes da Europa, o Milan está prestes a acertar a contratação de Ralf Rangnick, diretor de esportes e desenvolvimento da Red Bull, responsável por "revelar" nomes antes desconhecidos como Roberto Firmino, Sadio Mané, Nabi Keita e Takumi Minamino.

Se isso de fato se concretizar, uma grande reformulação na equipe pode acontecer, e nem mesmo Ibra “presidente, treinador e jogador" do Milan, sabe onde será seu futuro.

Mais artigos abaixo

"Não sei se haverá outro clube depois do Milan, nunca gosto de fechar as portas para oportunidades. Só irei a algum lugar onde tenha algum controle, não onde as palavras não valham nada. Ainda tenho muita paixão pelo que faço", destacou o atacante.

"Quem é Rangnick? Eu nem sei quem ele é", concluiu.