A decisão de anular o gol da seleção iraniana contra a seleção egípcia, nos últimos instantes da partida da Copa do Mundo que terminou empatada em 1 a 1, na manhã deste sábado, provocou uma onda gigantesca de polêmica e opiniões acaloradas; isso depois que o VAR interveio para detectar um impedimento do jogador Khalilzadeh, privando os iranianos de um gol decisivo.

Essa decisão provocou a ira do astro sueco aposentado Zlatan Ibrahimović, que analisa as partidas da Copa do Mundo de 2026 para a rede “Fox Sports”, e que lançou um ataque feroz e sem precedentes contra a equipe de arbitragem e a sala do VAR.

Graças a esse resultado, o Egito se classificou para as oitavas de final ao ocupar o segundo lugar, enquanto o Irã aguarda a chance de figurar entre as melhores seleções que terminaram em terceiro lugar em seus grupos para avançar para a próxima fase.

As críticas de Ibrahimović à tecnologia foram duras e contundentes. Segundo o jornal “Corriere dello Sport”, ele declarou: “Essa é a razão exata pela qual a torcida perdeu a confiança na tecnologia do VAR; dizem que ela foi criada para corrigir erros evidentes, mas, mesmo assim, continua causando desastres e gerando ainda mais polêmica no maior evento de futebol do mundo. Isso é totalmente inaceitável.”

O astro sueco enfatizou a validade do gol de Khalilzadeh, acrescentando: “Revi a jogada do gol várias vezes e ainda não consigo entender como foi marcado como impedimento! Quando se decide anular um gol que pode definir o destino e o futuro de um país inteiro na Copa do Mundo, é preciso ter 100% de certeza, e não ficar adivinhando atrás de uma tela digital.”

O ataque do “Sultão” não se limitou à análise técnica; ele também demonstrou profunda solidariedade com a torcida, dizendo com amargura: “Milhões de iranianos comemoraram o que acreditavam ser um momento histórico para seu país, apenas para ver um grupo de autoridades anular esse momento em questão de segundos. Vocês não apenas anularam um gol, mas roubaram o sonho de uma nação inteira”.

Ele continuou sua crítica exigindo responsabilização: “O árbitro e os responsáveis pelo VAR devem ser responsabilizados por decisões como essa; não se pode se esconder atrás da tecnologia quando ela é usada de forma errada; isso não é justiça, mas sim a própria incompetência e confusão”.

Ibrahimović encerrou suas declarações contundentes atacando todo o sistema de arbitragem, destacando a magnitude dos sacrifícios na competição: “A Copa do Mundo acontece uma vez a cada quatro anos; os jogadores sacrificam tudo para chegar até aqui, e a torcida viaja de todos os cantos do mundo, e então surge uma decisão chocante que destrói meses de trabalho árduo. Isso é imperdoável. Se esse é o nível da arbitragem no torneio mais importante do mundo, há uma falha grave no sistema do futebol. O futebol merece mais do que isso, os jogadores merecem o melhor e, acima de tudo, a torcida merece algo muito melhor.”