Ibrahimovic confirma que segue no LA Galaxy

Em postagem no Twitter, o atacante desmentiu os boatos que o ligavam a clubes da Europa e confirmou a permanência nos Estados Unidos por mais um ano

Em mais um anúncio com tom extravagante, o atacante Zlatan Ibrahimovic confirmou na manhã desta segunda-feira (17) que pretende seguir no LA Galaxy, dos Estados Unidos.

Por meio de um vídeo postado no Twitter, o sueco aparece no vestiário do clube de Los Angeles assistindo uma televisão que mostra imagens do notíciário esportivo ligando seu nome a clubes europeus.

Nos segundos finais da publicação, a hashtag #zLAtan é mostrada e, em seguida, o escudo do time da Califórnia é visto.

Ibra teve seu nome especulado para a próxima janela de transferências no Real Madrid e Milan mas, enquanto o primeiro não teve tratativas para a confirmação de um acordo, o segundo tentou negociar com o jogador mas não alcançaram um meio termo.

A próxima temporada da Major League Soccer está cotada para começar em meados de março de 2019.