À margem da vitória da França sobre o Senegal por 3 a 1, ontem, na Copa do Mundo de 2026, surgiu uma polêmica no estúdio de análise da rede americana “Fox Sports”, depois que o sueco Zlatan Ibrahimović criticou as declarações do ícone dos Estados Unidos, Landon Donovan, sobre o desempenho dos “Galo”.

A história começou quando Donovan criticou o desempenho da seleção francesa durante o primeiro tempo, considerando que os jogadores de Didier Deschamps se mostraram “arrogantes” e “descuidados” diante do Senegal.

Essas declarações provocaram a reação do francês Thierry Henry, que afirmou que muitos subestimam a força da seleção senegalesa, ressaltando que o fato de a partida não ter sido decidida logo no início não significa necessariamente que a França tenha jogado com arrogância ou presunção.

Henry disse durante a análise: “Não entendo essa descrição. Será que, se a França não abrir três gols de vantagem nos primeiros 15 minutos, a equipe já se torna arrogante? Devemos dar ao Senegal o devido crédito, pois é uma seleção forte e todos sabem disso”.

Mas a discussão não parou por aí, já que Alexi Lallas, ex-jogador da seleção americana, voltou a abordar as declarações de Donovan, explicando que a seleção francesa demonstrou personalidade de campeã ao melhorar visivelmente seu desempenho no segundo tempo, acrescentando: “A verdade é que, se eles estavam arrogantes, é porque são capazes de apresentar um alto nível de jogo, como ficou evidente no segundo tempo.”

Nesse momento, Ibrahimović interveio para dar um tom mais acirrado ao debate, ao se recusar categoricamente a descrever o desempenho da França como arrogância.

O ex-atacante sueco disse: “Isso não é arrogância, e sim confiança”.

Em seguida, ele soltou a frase que se tornou a mais comentada após o episódio:“Os ignorantes dirão que é arrogância, mas os inteligentes dirão que é confiança”, acusando implicitamente Donovan e, em seguida, Lallas de ignorância.

As palavras de Zlatan serviram como uma defesa direta da seleção francesa, que conseguiu superar um início equilibrado contra o Senegal antes de decidir o confronto graças à qualidade individual de suas estrelas, com destaque para Kylian Mbappé, autor de dois gols, e Michael Oulissi, eleito o melhor jogador da partida.

O comentário de Ibrahimović não passou despercebido no estúdio, já que as câmeras captaram a reação de Thierry Henry assim que ele ouviu a frase, parecendo surpreso e com os olhos arregalados de forma notável.

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