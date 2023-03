Íbis x Náutico ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da semifinal do Campeonato Pernambucano

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (15), pelo jogo atrasado da décima rodada do estadual; veja como acompanhar na internet

Íbis e Náutico entram em campo na noite desta quarta-feira (15), nos Estádio do Arruda, às 20h (de Brasília), válido pelo jogo atrasado da décima rodada do Campeonato Pernambucano. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN, no streaming, e do canal Nosso Futebol, no pay-per-view..

Abrindo a zona de rebaixamento, com nove pontos, o Íbis está a três do Santa Cruz, primeira equipe fora do Z-4. A equipe vem de derrota para o Sport por 5 a 0 na última rodada, enquanto o Náutico aparece na terceira posição, com 16 pontos. Até momento, foram quatro vitórias, quatro empates e uma derrota no estadual.

Em 106 jogos disputados, o Náutico registra ampla vantagem: 93 vitórias, contra apenas quatro do Íbis, além de nove empates. No último encontro, o Náutico venceu por 3 a 0, pela rodada de estreia do Pernambucano 2023.

Prováveis e scalações

Náutico: Vagner; Victor Ferraz, Odivan, Paulo Miranda e Diego Matos; Juan Gauto, Souza e Matheus Carvalho; Kayon, Paul Villero e Júlio (Jael). Técnico: Dado Cavalcanti.

Íbis: Técnico: .

Desfalques

Náutico

Sem desfalques confirmados.

Íbis

Sem desfalques confirmados.

Quando é?