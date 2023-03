Huracán x Sporting Cristal ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da pré-Libertadores

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (9), pela jogo de ida da terceira fase; veja como acompanhar na TV e na internet

Huracán, da Argentina, e Sporting Cristal, do Peru, se enfrentam às 21h (de Brasília) desta quinta-feira (9), no Estádio Tomás Adolfo Ducó, pelo jogo de ida da terceira fase da pré-Libertadores. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

O Huracán faz um ótimo início de temporada. Em nove partidas, são cinco vitórias e quatro empates. O time argentino busca manter essa invencibilidade em casa contra o Sporting Cristal. A equipe eliminou o Boston River-URU para chegar nesta terceira fase da Libertadores.

Já o Sporting Cristal fará apenas o seu sétimo jogo na temporada, devido a instabilidade no campeonato peruano. Vale lembrar que a equipe é treinada pelo brasileiro Tiago Nunes. Até aqui, foram três vitórias, dois empates e uma derrota. O time peruano eliminou o Nacional-PAR para chegar nesta fase da competição.

Prováveis escalações

Huracán: Chaves; Soto, Tobio, Pizarro, Benítez; Gudiño, Hezze, Fattori, Acevedo; Cóccaro e Cordero.

Sporting Cristal: Solis, Lora, Chavez, Ignacio, Loyola, Sosa, Castillo, Pretell, Yotún, Hohberg e Ávila.

Desfalques

Huracán

Sem desfalques confirmados

Sporting Cristal

Sem desfalques confirmados

Quando é?