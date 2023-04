Huracán x River Plate ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Argentino

Equipes se enfrentam neste domingo (9), pela décima rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Huracán e River Plate se enfrentam na noite deste domingo (9), às 19h (de Brasília), no El Palacio, pela décima rodada do Campeonato Argentino. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN4, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Em 14º lugar com 12 pontos, o Huracán vem de derrota e quer se recuperar na competição. Do outro lado, o River Plate entra em campo defendendo a sua liderança, com 21 pontos.

Prováveis escalações

Huracán: Chaves, Soto, Tobio, Sauro, Benítez, Hezze, Fattori, Garré, Gauto, Cordero e García.

River Plate: Armani, Casco, Pírez, Díaz, Díaz, Cruz, Pérez, Aliendro, Paradela, Fernández e Beltrán.

Desfalques

Huracán

Sem desfalques confirmados.

River Plate

Zuculini e Martínez estão lesionados.

Quando é?