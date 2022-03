Hulk ganha aumento em renovação com Atlético e nova multa de 50 milhões de euros

Hulk renovou o seu contrato com o Atlético-MG até o fim de 2024. O vínculo, que tem uma cláusula que permite a renovação automática por mais um ano — até dezembro de 2025 —, tem multa rescisória para o exterior de 50 milhões de euros (R$ 281,14 milhões na cotação atual), conforme apurado pela GOAL. Ele ainda teve aumento salarial de 12,5%, de acordo com fontes ligadas à atual gestão do clube. Os números passam a valer em 2023, quando se inicia o novo compromisso.

A atual remuneração de Hulk é avaliada em R$ 16 milhões por ano. No novo contrato, ele vai faturar cerca de R$ 18 milhões por temporada. Ele é dono do maior salário do elenco atleticano. Até dezembro de 2021, ele dividia esse posto com Diego Costa, que rescindiu o seu acordo na Cidade do Galo e sonha com o retorno à Europa, onde defendeu Atlético de Madrid e Chelsea.

A extensão do vínculo de Hulk com o Atlético-MG se dá por alguns motivos: a identificação do craque com a torcida e o clube e o desempenho em sua primeira temporada. O veterano foi o líder do elenco em 2022. O reajuste é tratado nos bastidores como algo natural, especialmente pelo que ele fez dentro das quatro linhas e também fora delas, aconselhando os mais jovens.

🐔🤝 RENOVA, PAI! O Hulk artilheiro é o melhor do mundo, graças a Deus!



✍🏾 Avisa lá que Givanildo Vieira de Souza, o Hulk Alvinegro, é do #Galo até, no mínimo, dezembro de 2024. Que venham mais golaços do homem, beijos e corações pra vocês, Massa! 🖤🤍 pic.twitter.com/1mHk6UdT5K — Atlético 😷 (@Atletico) March 16, 2022

O veterano, destaque da temporada passada, quando o time foi campeão da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro, tinha compromisso até o fim do ano. Entretanto, chegou a um acordo com a cúpula para estender o seu vínculo por mais 24 meses. Ainda há metas no compromisso que permitem a renovação até 2025.

Em 2021, Hulk disputou 68 partidas pelo Atlético-MG, com 36 gols marcados e 13 assistências. Na atual temporada, ele já soma seis jogos pelo time mineiro, com seis gols assinalados. O atleta é o principal nome do elenco comandado pelo argentino Antonio Mohamed, técnico conhecido como El Turco.