Atlético-MG tem folha salarial de R$ 121 milhões por ano; Hulk e Nacho custam 25% do valor

Galo gasta R$ 121 milhões por ano com remuneração de elenco profissional e divisões de base. Hulk e Nacho Fernández custam pouco mais de R$ 30 milhões

Em busca de títulos sob a gestão do presidente Sérgio Batista Coelho, o Atlético-MG investiu pesado na busca por reforços em 2021. Hulk e Nacho Fernández desembarcaram em Belo Horizonte com as principais remunerações do clube. Ao todo, o Galo gasta R$ 121.398.162,00 por ano com salários, conforme apurado pela Goal. Só a dupla recebe 24,87% do montante. Os números englobam elencos profissional e divisões de base.

O montante inclui valores apenas do plantel, o que desconsidera outros profissionais do departamento de futebol, como membros de comissão técnica e dirigentes. Os valores apresentados não contemplam direitos de imagem, encargos e luvas (bônus por assinatura de um contrato). O clube mineiro gasta pouco mais de R$ 10,1 milhões por mês apenas com a sua folha salarial.



Nacho Fernández é um dos destaques do Atlético-MG em 2021 (Foto: Pedro Souza / Atlético)

O atacante Hulk é dono do maior salário do elenco, recebendo R$ 16.075.280,00 anuais em seu acordo na Cidade do Galo. O argentino Nacho Fernández fatura R$ 14.114.880,00 por temporada em seu compromisso com o clube de Belo Horizonte e ocupa a segunda posição na lista de remunerações. A Goal teve acesso a documentos que atestam os valores.

Em que pese ostentarem os maiores salários do Atlético-MG na atualidade, Hulk e Nacho têm rendido conforme o esperado na Cidade do Galo. Juntos, somam participações em 23 gols do time comandado por Cuca, sendo 11 gols e seis assistências do atacante (uma para o argentino) e quatro gols e cinco passes do meio-campista (duas para o dono da camisa 7). Eles participaram de 44,23% dos 52 gols anotados pelo clube em 2021.

O top-5 de atletas com maiores remunerações ainda conta com Eduardo Vargas, Keno e Junior Alonso, respectivamente.