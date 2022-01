Diego Costa encaminha rescisão com o Atlético-MG

Atlético-MG e Diego Costa encaminharam o acordo para a rescisão contratual. O atacante de 33 anos já havia avisado à diretoria que não ficaria na Cidade do Galo em 2022. Nesta sexta-feira (7), as partes costuraram o término do compromisso. O documento de distrato deve ser assinado até a próxima segunda-feira (10).

Foi feito um acordo amigável entre centroavante e clube. Desta forma, ele não precisou desembolsar a multa rescisória, avaliada em R$ 16 milhões, que é referente ao que ele deveria receber até o fim de 2022. Não há cláusula que obrigue o pagamento do valor se o atacante assinar com outro clube do futebol brasileiro.

O atacante conta com interesse do futebol do exterior e também do Corinthians. No entanto, ele gostaria de atuar novamente fora do Brasil. Os seus dois últimos clubes antes da volta ao país foram o Atlético de Madrid, da Espanha, e o Chelsea, da Inglaterra.

Diego Costa foi campeão do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil em sua passagem pela Cidade do Galo. Ele fez cinco gols e deu uma assistência em 19 partidas com as cores do clube.

O centroavante já havia deixado clara a intenção de sair do clube ao fim desta temporada para a diretoria, mas só conseguiu um acordo nesta sexta-feira. A informação sobre a sua saída foi inicialmente divulgada pela ESPN e confirmada pela GOAL.