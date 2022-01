Hernanes fica livre, programa janeiro na Itália e adia definição de futuro

Hernanes está livre no mercado da bola. O contrato do jogador com o Sport terminou no fim de dezembro. O Leão tem interesse na permanência do Profeta e o procurou para renovar.

Outros dois clubes de nomes mantidos em sigilo também se interessaram por Hernanes, mas o jogador programou passar o mês de janeiro na Itália e por isso adiou sua definição de futuro.

Hernanes ficará na Itália neste mês principalmente por motivos familiares, pois há anos não conseguia passar um tempo com os filhos, ainda mais em meio à pandemia, e também para finalizar a obtenção de seu passaporte.

Desta maneira, o Profeta vai trabalhar por conta própria nos próximos dias e depois definirá seu próximo passo no futebol. Não estar disponível para iniciar uma pré-temporada agora em janeiro pode dificultar as conversas com esse dois clubes interessados, por exemplo.

No Sport, Hernanes 17 jogos e não marcou gols. Ele se transferiu ao Leão após acertar uma rescisão amigável com o São Paulo. O atleta está com 36 anos.