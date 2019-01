Henry é afastado e pode ser demitido do Monaco

Treinador não comandará mais o clube, que ainda irá acertar os detalhes com o lendário francês

O lendário Thierry Henry não é mais técnico do Monaco, mas ainda não foi demitido do clube.

Nesta quinta-feira (24), o clube anunciou o afastamento do treinador, que não vai mais comandar o time do Principado. No entanto, uma decisão sobre seu futuro no Monaco e uma possível demissão ainda não foram decididas.

Enquanto isso, Franck Passi assume o comando do Monaco, que está na penúltima colocação da Ligue 1 e luta contra o rebaixamento desesperadamente.

Henry assumiu o Monaco em outubro, entrando na vaga de Leonardo Jardim, mas não teve sucesso. Foram 20 jogos, quatro vitórias, cinco empates e 11 derrotas no comando do time, além de 15 gols marcados e 36 sofridos.

O clube do Principado contratou o zagueiro brasileiro Naldo e o meia espanhol Cesc Fàbregas nesta janela de transferências para fortalecer seu elenco.