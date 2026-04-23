Hedwiges Maduro: “Ele sempre diz que o Ronald Koeman é completamente maluco!”

Hedwiges Maduro revelou detalhes sobre sua passagem pelo Ajax em uma transmissão especial do VERSUZ, em parceria com o Serviço de Instituições Judiciais. O meio-campista contou que um dos goleiros do Ajax ficava completamente louco quando os jogadores tentavam fazer um pênalti à la Panenka nos treinos.

“Os goleiros precisam ser um pouco malucos. Quando você vê como eles às vezes se jogam com tudo na bola em um confronto com um atacante, é preciso ter um parafuso a menos”, responde Maduro quando questionado sobre os goleiros malucos de sua carreira.

“Mas um dos mais estranhos que já presenciei foi Erik Heijblok no Ajax”, continua o ex-técnico do Almere City. “Depois do treino, às vezes ainda íamos cobrar alguns pênaltis. Se você fizesse um pênalti do tipo ‘panenka’, ele ficava completamente louco. Aí ele saía correndo, chutava bolas na sua direção, esse tipo de coisa.”

“A certa altura, achamos isso engraçado, então passamos a provocá-lo de propósito. Num exercício de finalização, chutávamos revezando para o canto esquerdo e direito. Quando ele ficava cansado, começávamos a dar toques de bico. Ele ficava realmente louco”, conclui o ex-meio-campista de times como Valencia e Sevilla. Ele também conta no episódio como surgiu o conflito entre Ronald Koeman e Joaquín Sánchez no Valencia. O ícone do clube perdeu a vaga depois de chegar atrasado e de seu substituto marcar logo no primeiro jogo. O ex-ala ainda não perdoou o atual técnico da Seleção Holandesa, conta Maduro: “Ele ainda diz em todas as entrevistas que ele é completamente louco!”

Maduro não está mais atuando como técnico atualmente. Seu companheiro de mesa e apaixonado torcedor de futebol, André, está, e fala sobre seu trabalho como orientador profissional na Penitenciária de Alphen aan den Rijn. “No DJI, há muitas oportunidades para trabalhar como técnico. Atualmente, coordeno uma sala de trabalho”, ele começa.









“Você acompanha um grupo de detentos em uma sala de trabalho. Trata-se principalmente de motivar e orientar. O que as pessoas precisam ter para se tornarem meus colegas? É preciso estar disposto a ajudar as pessoas e ter empatia. É preciso oferecer a elas as ferramentas para que saiam daqui melhores do que quando entraram.”

Assim como um coach, você ajuda as pessoas a crescer e a dar passos adiante. Trabalhar como orientador de trabalho na DJI é algo para você? Acesse http://pubads.g.doubleclick.net/gampad/clk?id=7290111299&iu=/22272936144