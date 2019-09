Hazard ansioso por primeiro Real Madrid x Atlético: "quero enfrentar Diego Costa"

Será a primeira vez que os dois ex-companheiros se enfrentarão após saírem do Chelsea

Eden Hazard não escondeu a ansiedade para jogar seu primeiro clássico com a camisa do Real Madrid. No sábado (28) o time de Zinedine Zidane visita o rival , às 16h (de Brasília), no Wanda Metropolitano, pela 7ª rodada de . O jogo, que por si só já é gigante, conta com um ingrediente a mais para Hazard: a possibilidade de enfrentar o ex-companheiro de , Diego Costa, pela primeira vez.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e faça o teste por um mês grátis!

"Eu quero enfrentar Diego Costa. Ele é meu amigo, nós jogamos juntos e quero competir contra ele", afirmou Hazard em entrevista promocional de um patrocinador.

O jogo colocará frente a frente líder ( ) e o vice-líder (Atlético). Separados por apenas um ponto de diferença, os dois brigam para voltar a ganhar o certame nacional. A última vez que os Blancos venceram a competição foi em 2016/17, enquanto o Atlético de Madrid venceu por último na temporada 2013/14.

Hazard ainda não marcou nenhum gol oficial desde que chegou ao Real Madrid. Na partida da última quarta-feira (25) contra o Osasuna, Hazard viu do banco de reservas os jovens brasileiros Vinícius Júnior e Rodrygo brilharem e garantirem a vitória do conjunto da capital espanhola.

Mais artigos abaixo

Por isso, o atacante belga espera desencantar no clássico municipal.

"Se você joga futebol, você sabe os sentimentos e a paixão que esses duelos despertam, ainda mais sendo da mesma cidade. Eu quero marcar [gols], ganhar e fazer a torcida feliz", disse o camisa 7 do Real Madrid.