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Hamza Abdelkarim: a estrela do Egito ao serviço da ambição do Barcelona

Barcelona
H. Abdelkarim
La Liga
Espanha
Egito

Hamza vence a aposta?

O treinador brasileiro Juliano Belletti aposta no avançado egípcio Hamza Abdel Karim para liderar o setor ofensivo do Barcelona Atlètic na nova temporada, dentro de um projeto ambicioso que visa alcançar a subida à Segunda Divisão espanhola após anos de fracasso.

O jornal espanhol "Sport" afirmou que Belletti aposta na experiência internacional que Abdel Karim adquiriu durante a sua participação no Mundial, considerando-a um verdadeiro ponto de partida para um jogador que se espera venha a fazer uma diferença qualitativa numa equipa que sofre de falta de experiência e profundidade.

Mudança radical na filosofia da equipa

O Barcelona Atlètic vive uma mudança radical na política de contratações sob o comando de Belletti, com a chegada à equipa de jogadores acima dos 20 anos, ao contrário do habitual nos últimos anos, entre eles Ignasi Coll e Juan Ibarra (ambos com 22 anos), a par de jovens jogadores com experiência na liga como Jonny Hernández.

A equipa poderá reforçar-se ainda mais com a chegada do lateral equatoriano José Caicedo, que tem experiência na Primeira Divisão equatoriana e na Copa Libertadores com o LDU Quito, o que confere à equipa a profundidade de que tanto necessita.

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Juventude apoiada pela experiência

E apesar de a média de idades dos 26 jogadores que iniciaram os treinos a 20 de julho ser de 18,8 anos, uma média típica de uma equipa jovem, Belletti procura alcançar o equilíbrio entre juventude e experiência, depois de ter analisado ao pormenor os problemas que impediram a subida da equipa na temporada passada, apesar de contar com jogadores de qualidade superior à média do nível da liga.

A equipa prepara-se para iniciar o estágio de preparação para a nova temporada no próximo dia 2 de agosto em Vall d'en Bas, onde o plantel estará mais próximo do que estará disponível para o treinador brasileiro ao longo da temporada, sobretudo após a integração de vários dos atuais jogadores nas fileiras da equipa principal comandada por Hansi Flick.

Belletti aposta em que a experiência internacional de Hamza Abdel Karim, a par das novas contratações, constitua a base sólida de que a equipa precisa para alcançar o objetivo da subida há muito esperado.

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