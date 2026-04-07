Hakim Ziyech deixa o Estado sionista em maus lençóis... e Ben Gvir responde com uma ameaça pública

As redes sociais testemunharam um confronto público entre o ministro da Segurança Nacional do Estado sionista, Itamar Ben-Gvir, e o astro do futebol marroquino Hakim Ziyech, jogador do Wydad Casablanca, em resposta às críticas feitas por este último às políticas do Estado sionista em relação aos prisioneiros palestinos.

Contexto da crise

De acordo com o site “Al Jazeera Net”, a tensão começou quando Ziyech publicou em sua conta oficial no Instagram uma foto do ministro Ben-Gvir, coincidindo com a discussão no Knesset sobre uma legislação relacionada à “pena de morte”, acompanhada de um comentário questionando as justificativas legais e morais para tais leis.

Ziyech disse: “Será que (Ben Gvir) alegará, desta vez, que a aprovação da nova lei é apenas legítima defesa?”.

Leia também: Detalhes inacreditáveis... Documentos revelam o que aconteceu nos bastidores da final entre Marrocos e Senegal



A resposta do ministro de direita não se fez esperar, e ele atacou Ziyech com veemência, dizendo: “Um jogador antissemita não pode dar lições de moral ao Estado de Israel”.

E acrescentou em tom ameaçador: “Israel não vai mais lidar com cautela com seus inimigos... Desde que assumi o cargo, as prisões mudaram e, se Deus quiser, aplicaremos a punição a todos os armados”.

A legislação controversa

Essa polêmica surge após a aprovação pelo Knesset, no final de março passado, de um projeto de lei que permite a aplicação da pena de morte contra autores de ataques armados, legislação que contou com o apoio de 62 deputados.

A lei gerou amplas reações por parte de organizações de direitos humanos internacionais e palestinas, que expressaram preocupação com o destino de milhares de detidos nas prisões israelenses, em meio a relatos que apontam para uma deterioração das condições de vida e de saúde nos centros de detenção.

Leia também: UEFA responde ao pedido “excepcional” do Real Madrid antes do clássico contra o Bayern

Reações políticas

No âmbito oficial, o Partido da Justiça e Desenvolvimento (PJD) marroquino entrou na crise, emitindo um comunicado no qual expressou sua solidariedade com Hakim Ziyech.

O partido descreveu as atitudes do jogador como “humanitárias e corajosas”, considerando que sua manifestação de opinião sobre a questão dos prisioneiros reflete o sentimento da população marroquina e as posições históricas do reino em relação à causa palestina.