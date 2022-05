Haaland distribui relógios de luxo como presente de despedida no Dortmund

Erling Haaland pode ter fechado um contrato milionário com o Manchester City para a próxima temporada, mas não por isso se esqueceu de seus companheiros do Borussia Dortmund. Antes de deixar o time alemão, o atacante comprou "lembrancinhas" ao elenco e outros funcionários do clube.

Depois de muitas especulações sobre seu futuro, Haaland definiu que a partir da temporada 2022/23 vai defender o Manchester City na Premier League. O contrato, que fez o City desembolsar, segundo apurou a GOAL, ​​79 milhões de euros (cerca R$ 427 milhões), é válido até 2027.

No entanto, antes de ir embora, Haaland quis ter uma despedida memorável com seus companheiros de Borussia Dortmund, onde passou as últimas três temporadas, e, para isso, segundo o jornal alemão Bild, ele desembolsou cerca de meio milhão de euros.

De acordo com a publicação, cada um dos 33 companheiros de equipe de Haaland foram presenteados pelo atacante com um relógio da marca de luxo Rolex, entregues de limusine a cada um dos presenteados. O modelo escolhido pelo norueguês, o Rolex Submariner, é avaliado em € 15 mil cada peça (aproximadamente R$ 74 mil), e cada um tinha as iniciais EBH (Erling Braut Haaland) impressas.

Além do relógio, os jogadores acharam dentro da caixa três fotos: uma com o número da camisa de Haaland, uma com o jovem de 21 anos em su aclássica pose de comemoração e outra com a taça da DFB-Pokal (Copa da Alemanha) nas mãos.

E não foram só os jogadores do Dortmund que receberam as lembrancinhas de Haaland. Segundo o Bild, outros funcionários do clube também foram agraciados com relógios, que embora não fossem Rolex, também são de luxo. Para estes presentes, o atacante teria desembolsado 7 mil euros (cerca R$ 36 mil) em Omegas Speedmaster Professional line.

Mas, como, segundo o The Atletic, o atacante deve receber 585 mil euros por semana, os cerca de 500 mil euros gastos com os mimos dados àqueles que participaram de seu tempo brilhante no Dortmund não deve ter grande interferência na conta bancária de Haaland.