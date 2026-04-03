Gyrano Kerk foi retirado imediatamente do elenco do Royal Antwerp

O Royal Antwerp excluiu Gyrano Kerk do elenco com efeito imediato, segundo noticiou o De Telegraaf. O motivo é sua nacionalidade surinamesa.

O escândalo dos passaportes agora também atingiu a Bélgica. Há três semanas, o podcast De Derde Helft revelou de repente que o lateral do Go Ahead Eagles, Dean James, não estava habilitado a jogar na partida entre o Go Ahead e o NAC (6 a 0).

O lateral-esquerdo possui, de fato, um passaporte indonésio, já que também é jogador da seleção daquele país. Ao adquirir essa nacionalidade, seu passaporte holandês perdeu a validade, o que significava que ele precisava de uma autorização de trabalho para poder jogar. Ele não a possuía.

A partir daí, a bola começou a rolar. A KNVB solicitou a todos os clubes, na semana passada, que escalassem apenas jogadores cuja “elegibilidade fosse garantida”. Por causa disso, vários jogadores não entrarão em campo neste fim de semana.

O Antwerp também mantém Kerk fora de campo por precaução. “A situação é incerta e não queremos correr riscos até que tudo esteja esclarecido. Estamos investigando a situação em torno de Gyrano.”

Kerk é jogador da seleção do Suriname e, portanto, pode não ter mais passaporte holandês, o que significa que precisa de uma autorização de trabalho para poder jogar na Bélgica.

O ex-atacante do FC Utrecht já jogou 22 vezes pelo The Great Old nesta temporada. Ele marcou seis gols e deu cinco assistências.



