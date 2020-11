Volpi é o brilho do São Paulo que, contra o Flamengo, se mantém lutando para ressurgir em 2020

Goleiro são-paulino defendeu duas cobranças de pênaltis e ainda deu uma assistência para o gol de Luciano, que impôs uma forte derrota ao Flamengo

A tarde desse domingo (1), será lembrada por algum tempo pela torcida são-paulina. Isso porque o Tricolor paulista viajou até o Rio de Janeiro e venceu o Flamengo, em pleno Maracanã, por 4 a 1. Além do grande resultado obtido contra o postulante ao título do Brasileirão, o contou com uma grande atuação de Tiago Volpi, que defendeu dois pênaltis e ainda deu uma assistência para gol.

O chegou para essa partida no Maracanã a um empate de se sagrar 'campeão' do primeiro turno do Brasileirão. Com a derrota do para o , o nem precisaria da vitória para dar esse título simbólico.

O time da Gávea até saiu na frente com um belo gol de Pedro. A partir daí começou a reação do Tricolor, que viu seus dois laterais marcarem, além de seus dois atacantes. Tchê Tchê, Reinaldo, Brenner e Luciano balançaram as redes e deram a vttória para a equipe do Morumbi.

Porém, o grande destaque dessa chuva de gols foi o goleiro são-paulino. Tiago Volpi, que foi o único arqueiro que contou com a confiança do São Paulo após a saída de Rogério Ceni, teve momentos de baixa nessa edição do Brasileirão, especialmente na partida contra o .

Contudo, ele parece estar com a confiança recuperada e mais uma vez foi decisivo. No primeiro tempo, Volpi defendeu o pênalti cobrado por Bruno Henrique. Na segunda etapa, Pedro cobrou o outro pênalti praticamente no mesmo lugar e o arqueiro do São Paulo buscou e fez a defesa. Após isso, o camisa 1 do Tricolor deu um lançamento longo, que encontrou Luciano em condições boas para arrematar e dar números finais ao jogo.

Volpi defende um dos pênaltis contra o Flamengo (Foto: Rubens Chiri/saopaulofc.net)

A última derrota do Flamengo tinha sido em 17 de setembro, na goleada sofrida para o , por 5 a 0. Desde então, foram 12 partidas sem saber o gosto amargo da derrota. Já o São Paulo está há oito jogos sem perder no Brasileirão.