Guardiola vibra com volta de Jesus ao City e comenta trabalho de Dome no Flamengo

O treinador catalão revelou manter conversas constantes com o comandante do Rubro-Negro e reclama da falta de tempo em meio ao calendário do futebol

Gabriel Jesus voltou com tudo, após um período se recuperando de lesão, e deixou sua marca na vitória por 3 a 0 do sobre o Olympiacos, em duelo válido pela terceira rodada do Grupo C da . O brasileiro entrou no gramado do Etihad Stadium na metade do segundo tempo e marcou o segundo gol, que deu segurança para os ingleses contra os gregos – deixando os Citizens a um empate da classificação antecipada.

Após o jogo, o técnico Pep Guardiola comemorou o retorno de Gabriel Jesus: “Foi importante, é claro. Ter ele de volta é muito importante. Quando um atacante marca um gol brilhante é, especialmente, uma boa notícia, mas tivemos coisas boas hoje. Estou muito feliz com nosso jogo e feliz pelo retorno do Gabriel (Jesus)”, afirmou o catalão.

Guardiola, contudo, não ficou centrado apenas na tabela da Champions League ou do futebol europeu de um modo geral. Perguntado pelo Esporte Interativo se acompanhava o trabalho de Domènec Torrent, seu antigo auxiliar, no , o comandante dos Citizens revelou que acompanha os resultados do , embora ainda não tenha visto jogos. Motivo? A falta de tempo em meio a um calendário tão exigente. Este tema, aliás, tem sido o principal assunto nas conversas que Pep mantém com Dome.

“Mantemos contato, envio mensagens para ele e falamos de vez em quando”, revelou Guardiola. “Sei que ele tem conseguido bons resultados, outro dia perdeu em casa, mas temos conversado sobre o que todos falam: não há tempo para treinar, que só há tempo para recuperação entre as partidas e mais nada para poder melhorar a equipe. Nós sobrevivemos, nosso trabalho como treinador agora é como um escritório, em que escalamos o time e nada mais”.

“Hoje já não existem treinadores, nós somos gerentes de jogadores que não estão lesionados. Há muito pouco tempo para fazer qualquer coisa. Variamos entre pré-jogo e recuperação. Assim fica muito difícil para que o treinador desenvolva algo na evolução da equipe, mas o Dome tem muita qualidade e sei que o Flamengo tem tido resultados muito bons”, concluiu.