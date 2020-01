Guardiola perguntou se eu estava pronto para aprender a jogar futebol, conta Douglas Costa

Em entrevista exclusiva ao DAZN, o atacante falou sobre como o treinador mudou sua carreira

Prestes a se transferir ao de Munique, em 2015, Douglas Costa recebeu uma ligação surpreendente: era Pep Guardiola, então treinador dos bávaros, perguntado ao brasileiro se "ele estaria pronto para aprender a jogar futebol."

Mesmo tendo ficado apenas um ano com Pep Guardiola (já que o treinador deixou o Bayern no final daquela temporada), D. Costa afirmou, em entrevista exclusiva ao Saudade, websérie do DAZN, que o impacto do espanhol em sua evolução como jogador foi significativo.

"Guardiola é a pessoa que mais me fez evoluir. Ele me fez jogar na posição certa. Me ligou e perguntou: 'Temos um plano pra tua carreira, está pronto para aprender a jogar futebol?. Eu respondi: 'Sim, estou pronto'."

Mesmo sob o comando de Guardiola, o elenco estrelado que contava com Neuer, Lewandowski, Muller, Vidal, Lahm, Thiago Alcântara, Alaba, Xabi Alonso, Kimmich, Robben e Ribery acabou ficando pelo caminho nas semi finais da Liga dos Campeões, sendo eliminado pelo vice-campeão .

Naquela partida, o Bayern finalizou 33 vezes e balançou as redes em duas ocasiões, mas acabou parando na sólida defesa de Diego Simeone e Jan Oblak. Com um tento de Antoine Griezmann, o Atleti passou de fase por ter marcado um gol fora de casa.

E o foco do brasileiro continua sendo a Liga dos Campeões. Depois de ficar pelo caminho com o Bayern, Douglas Costa vê na de Cristiano Ronaldo uma nova chance para conquistar o caneco.

"Aquele time era o melhor que eu já joguei, mas nós temos um grupo extraordinário na Juve. Nossa ambição é vencer a Liga dos Campeões, por isso que eu vim pra Turim, nessa aventura. Temos Cristiano, um dos melhores jogadores da história. Se eu, ele e Dybala estivermos 100%, o céu é o limite."

O atacante também aproveitou para descartar qualquer especulação sobre uma possível saída da Juventus. Recentemente, rumores apontavam que o brasileiro seria o principal alvo do Bayern de Munique ao fim desta temporada.

