Manchester City não espera que Pep Guardiola saia tão cedo

Diretor executivo dos Citizens banca a permanência do espanhol até o fim do contrato, em 2021

Pep Guardiola continuará no . A afirmação é do diretor executivo do clube, Ferran Soriano.

Com contrato com os Citizens até 2021, o técnico espanhol tem tido, em reportagens, seu futuro especulado para a próxima temporada.

No entanto, Soriano acredita que Guardiola irá honrar seu acordo, mesmo com rumores sobre um possível retorno do treinador ao .

"Pep disse tantas vezes que tem um contrato que cobre este ano, além do ano que vem também", explicou em entrevista na Conferência de Esportes de Dubai.



"Não há discussão sobre isso. Pep ficará e ele sairá na hora certa um dia - e o clube é forte o suficiente para sobreviver a qualquer mudança", continuou

"Mas como Pep disse muitas vezes, ele não está indo embora", completou.

Pep Guardiola chegou ao Manchester City em 2016 e, de lá para cá, conquistou sete títulos. No entanto, a equipe faz uma temporada irregular, o que gerou justamente as especulações sobre a sua permanência no clube.