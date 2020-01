Bayern de Munique tem dinheiro para ser destaque na próxima janela de transferências

Com pelo menos 110 milhões de euros em caixa, a equipe alemã deve fazer barulho no mercado: Douglas Costa é um dos alvos

O de Munique vem tendo uma temporada 2019-20 interessante: está sofrendo concorrência maior na Bundesliga, mas vem como um dos grandes favoritos a conquistar o título da Liga dos Campeões da Uefa, com uma campanha perfeita até o momento. Para o ano que vem, a equipe pode melhorar seu elenco ainda mais.

Segundo o Bild, um dos principais jornais alemães, o Bayern atuará com força na próxima janela de transferências: para o começo deste ano, o clube tinha liberado 200 milhões de euros para utilizar no mercado, mas acabou gastando "só" 90, considerando as entradas e saídas.

Além disso, nesta janela de janeiro, o Bayern só vem investindo em jogadores por empréstimo, concentrando investimentos no começo da temporada europeia.

Hans Flick, treinador do clube, ainda segundo informações da Bild, perguntou a pilares do elenco como Robert Lewandowski, Manuel Neuer, Thomas Müller, David Alaba e Joshua Kimmich suas opiniões sobre quais posições a equipe deveria gastar dinheiro. O diagnóstico foi claro: invista na linha defensiva e no ataque.

Douglas Costa foi indicado por jogadores como Neuer, Lewandowski, Kimmich, Alaba e Thiago aos dirigentes do Bayern durante uma reunião em Doha. Todos são a favor do retorno do brasileiro como uma solução provisória até o verão, e sua contratação não está descartada. [SportBild] pic.twitter.com/gSQiVsPNny — MIA SAN MIA (@HomeFCB) January 22, 2020

Assim, o primeiro alvo do Bayern de Munique para 2020 já tem nome e sobrenome: o clube estaria interessado no retorno de Douglas Costa à Alemanha, onde viveu grandes momentos com a camisa dos bávaros.

O interesse no brasileiro aumenta ainda mais se considerarmos que Kingsley Coman e Serge Gnabry, titulares da posição no Bayern, vem sofrendo com lesões constantes. Assim, Douglas Costa chegaria para brigar por posição e ser uma espécie de "reserva de luxo" da dupla, que vem fazendo grande temporada no clube alemão.

Atualmente segundo colocado na , o Bayern está a quatro pontos do líder . O próximo desafio dos bávaros é o clássico diante do 04, neste próximo sábado, às 14h30 (de Brasília), pela 19ª rodada do Campeonato Alemão.