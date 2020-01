Juventus prepara renovação de Dybala: de negociável a estrela do time

O argentino voltou a encontrar o seu melhor futebol sob o comando de Sarri e vai assinar um novo acordo com o clube italiano

Depois de uma considerável queda de desempenho na temporada anterior, que motivou a a buscar clubes interessados em Paulo Dybala, o meia-atacante argentino voltou a reencontrar a sua melhor forma na atual campanha do time italiano. E o prêmio é uma renovação contratual muito próxima de ser concretizada, segundo apurado pela Goal.

Um dos melhores jogadores da Velha Senhora nas três temporadas entre 2015 e 2018, a queda de desempenho do argentino surpreendeu por ter acontecido justamente a partir da chegada de Cristiano Ronaldo, em 2018, para o ataque. Se na teoria o reforço de CR7 parecia dar a impressão de que Dybala iria melhorar ainda mais os seus números, a prática mostrou o contrário. Isso mudou na atual campanha, com a chegada de Maurizio Sarri para comandar a Juve.

Com um estilo que preza pelo maior domínio da posse de bola, motivando os jogadores a empurrarem o adversário no campo de ataque, a Juventus hoje é um time no qual o conjunto passou a ter maior protagonismo do que na temporada passada, quando Cristiano Ronaldo chegou dominando grande parte das ações de uma equipe que jogava de maneira mais direta. E esta Juve com foco maior na posse e na participação em conjunto de todos acabou ajudando Dybala a recuperar seu futebol.

Jogando tanto mais adiantado, ao lado de Cristiano Ronaldo no ataque, ou recuado para a função clássica de “Camisa 10”, Dybala já acumula nove gols e três assistências em todas as competições. Apenas na italiana, Paulo melhorou suas médias de gols por jogo (0.3 a 0.2), finalizações (2.8 a 1.5) e chances criadas (1.8 a 1.7) em relação à sua campanha anterior.

“Nós fizemos muita coisa bonita com o Allegri (ex-treinador), mas acho que o Sarri é um pouco mais ofensivo e você já pode ver que ele joga mais no ataque do que na visão do Allegri”, afirmou Dybala em entrevista para o Tuttosport, em outubro de 2019.

Renovação contratual

Segundo apurado pela Goal, a oferta da Juventus é para renovar o vínculo até 2024 com salário de 10 milhões de euros por ano.

Mas independente de valores, Dybala já havia deixado claro que, apesar das ofertas feitas por e na última janela de transferências, a sua vontade sempre foi a de permanecer na Juventus.

“Antes do mercado abrir eu já havia dado uma entrevista na qual dizia que queria seguir em Turim”, também havia deixado claro na mesma entrevista.

Dybala vem respondendo em campo e sua vontade voltou a ser reconhecida na Juventus.