Guardiola não alimenta especulação sobre Messi: "quero que ele se aposente no Barça"

Técnico espanhol fala sobre rumores de possível saída do argentino do clube Catalão e revela torcida por sua permanência

Pep Guardiola tentou colocar um fim às especulações sobre uma possível ida de Lionel Messi para o , afirmando que espera que o argentino encerre sua carreira no Camp Nou.

Os rumores ganharam força após o vencedor de seis Bolas de Ouro r eb ater as declarações do diretor esportivo do , Eric Abidal. Reportagens na apontaram um possível "desgaste" e "desilusão" de Messi com o clube.

(Foto: Getty Images)

Seria uma surpresa ver Messi deixar o único clube que representou profissionalmente e voltar a trabalhar com Pep Guardiola, no Manchester City, seria uma das possibilidades para o camisa 10.

No entanto, o técnico espanhol tratou de falar abertamente sobre o assunto em entrevista coletiva. "Messi é jogador do Barcelona, ele ficará lá, esse é o meu desejo", afirmou.

"Não vou falar sobre jogadores de outro clube. Eu acho que ele vai terminar sua carreira lá, é o meu desejo", concluiu Guardiola.