De Bruyne sobre Messi no City: "Não ligo que ele não veio"

Meia belga diz que argentino é o melhor da história, mas valoriza atual elenco de Guardiola

Como você se sentiria se seu time ficasse próximo de contratar Lionel Messi, mas o acerto não ocorresse? Essa pergunta foi feita a Kevin de Bruyne, do , clube que era considerado o favorito a levar o argentino caso ele deixasse o (o que como se sabe não ocorreu).

E se você acha que o craque belga está muito triste com o desfecho da negociação, está enganado. "Eu realmente não ligo (que ele não veio). Realmente não ligo. Se ele tivesse vindo ele iria nos ajudar porque, na minha opinião, ele vem sendo o melhor jogador de todos os tempos", afirmou o meia de 29 anos ao Daily Mail.

"Mas eu nunca fico olhando para quais jogadores poderiam ter vindo ou o que poderia ter acontecido. Você joga com os jogadores que tem e acho que temos um time muito bom. Seria estúpido dizer o que aconteceria se certo jogador viesse. Isso acontece toda hora no futebol. As pessoas parecem que vão chegar e no fim elas não chegam", completou.

Caso contratasse Messi, o Manchester City teria que desembolsar um salário milionário ao argentino. De Bruyne, porém, acredita que o investimento no camisa 10 não tardaria a retornar. "Em termos de negócio, a quantidade de patrocinadores e dinheiro que teria sido atraída seria enorme", comentou.

Além da questão financeira, outro fator que colocava os Citizens na liderança da corrida por Messi é a presença do técnico Pep Guardiola no banco de reservas. O espanhol e o argentino brilharam juntos nos tempos de Camp Nou, têm excelente relação até hoje e poderiam reeditar a parceria.

De Bruyne, que trabalha há quatro anos com o treinador na , disse estar adaptado ao seu método de trabalho - por mais difícil que isso seja.

"A forma como ele vê o futebol é diferente da maioria. Ele tem a filosofia dele e não muda. Tem um Plano A e um Plano A. Não tem Plano B. Para muitos isso é difícil de entender. Pode acontecer de você desejar uma mudança, mas no fim você vê que o Plano A funciona para nós", concluiu.