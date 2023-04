Guarani x Avaí ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes estreiam na Segundona nesta sexta-feira (14), no Brinco de Ouro veja como acompanhar na TV

O Guarani recebe o Avaí na noite desta sexta-feira (14), no Brinco de Ouro, em Campinas, às 19h (de Brasília), pela primeira rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view

Afastado dos gramados desde a segunda quinzena de março, o Guarani volta a campo após a queda na semifinal da Taça Independência. Na ocasião, foi derrotado pelo Mirassol por 1 a 0. Já o Avaí foi eliminado pela Criciúma por 4 a 3 nos pênaltis, nas quartas de final do Campeonato Catarinense. Vale lembrar que o Avaí foi rebaixado de forma antecipada.

Em 15 jogos disputados entre as equipes, o Guarani soma sete vitórias, contra seis do Avaí, além de dois empates. No último encontro, válido pela Série B de 2021, o Bugre goleou por 4 a 0.

Prováveis escalações

Guarani: Tony; Diogo Mateus, Luciano Castán, Lucão e Jamerson Bahia; Leandro Vilela, Richard Rios, Giovanni Augusto e Bruninho; Bruno José e Jenison. Técnico: Moisés Moura.

Avaí: Igor Bohn; Thales Oleques, Raphael Rodrigues, Raniele, Felipe Silva e Thiago Rosa; Giva, Robinho e Felipinho Rocha; Ricardo Bueno e Waguininho. Técnico: Alex de Souza.

Desfalques

Guarani

Sem desfalques confirmados.

Avaí

Não há desfalques confirmados.

Quando é?