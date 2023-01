Grupo do Atlético-MG na Copinha 2023: times, jogos, datas e horários

O Galo é a principal equipe do Grupo 27 da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2023

A Copa São Paulo de Futebol Júnior é o torneio mais tradicional do futebol de base no Brasil, sendo disputado desde 1969 quase sempre no mês de janeiro e com a grande final sendo decidida em 25 de janeiro, data de aniversário da cidade de São Paulo.

Os jogos do Grupo 27 da Copinha serão disputados em Diadema, na Grande São Paulo e tem como principal time o Atlético Mineiro, além dos donos da casa, Água Santa. Completam o Mixto, do Mato Grosso e o Galvez, do Acre.

O formato da Copinha prevê uma fase de grupos com 34 grupos, contando com 128 times no total. Cada chave conta com quatro equipes e os dois melhores avançam para o mata-mata que se inicia com um total de 64 clubes participantes.

Os times do Grupo 27

Água Santa

Atlético-MG

Mixto-MT

Galvez-AC

PARTIDAS DATAS HORA* LOCAL Atlético-MG x Galvez-AC 4 de janeiro 11h Estádio Inamar Água Santa x Mixto-MT 4 de janeiro 13h15 Estádio Inamar Mixto-MT x Atlético-MG 7 de janeiro 11h Estádio Inamar Água Santa x Galvez-AC 7 de janeiro 13h15 Estádio Inamar Galvez-AC x Mixto-MT 10 de janeiro 12h45 Estádio Inamar Água Santa x Atlético-MG 10 de janeiro 15h Estádio Inamar

*Todos os horários de jogos no fuso horário de Brasília (GMT-3)