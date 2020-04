Grimaldo só pensa no Benfica: 'estou muito contente aqui, quero ganhar mais títulos'

Revelado pelo Barcelona, lateral-esquerdo mantém vivo o sonho de ser convocado à seleção espanhola

A cumprir a quinta temporada com a camisa do , Grimaldo ainda acredita em conquistar o seu quarto título nacional, mesmo com o rival liderando a atual edição da liga - diferença de apenas um ponto (60 contra 59).

"Quero reiniciar a liga portuguesa e ganhar do Porto, porque acredito que temos a melhor equipe. Estamos muito bem, a nossa equipe tem muitíssimos talentos. Estou muito contente no Benfica, quero ganhar mais títulos", explicou o lateral-esquerdo espanhol, em entrevista ao diário Marca.

Revelado no , onde chegou apenas a jogar apenas pela equipe B, o lateral de 24 anos sonha também com a primeira convocação à seleção principal.

"Estou seguro que o Luís Enrique [treinador] está me seguindo de uma forma ou de outra. Torço para receber uma oportunidade. Tenho essa esperança, trabalho para isso", finalizou.