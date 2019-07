Griezmann sobre Neymar: "muitas coisas podem acontecer"

Atacante francês deu sua primeira entrevista coletiva como jogador do Barcelona depois de ser apresentado

O atacante francês Antoine Griezmann já começa a se sentir em casa no . Ele deu sua primeira entrevista coletiva no Barça depois da que ocorreu em sua apresentação e falou sobre a possibilidade de Neymar chegar para fazer o quarteto de ataque no clube.

"Não falamos sobre esse tema [Neymar] no vestiário. É um grandíssimo joggador. Teve algumas lesões muito sérias, mas joga em um nível incrível. Muitas coisas podem acontecer. Nós temos Dembélé, Coutinho e Malcom, jogadores importantes para nós que esperamos que estejam bem para nos ajudar a alcançar coisas importantes", falou Griezmann.

O francês comentou sobre seus primeiros dias como jogador da equipe blaugrana e brincou sobre as 'canetas' que levou logo em seu primeiro dia de treinamento.

"O primeiro dia foi um pouco difícil porque tomei duas canetas no treinamento. Uma de Rakitic, mas depois descontei. Não recebi mensagem de Messi, mas sim de Suárez, que me deu as boas-vindas. O grupo me recebeu muito bem e estou contente de compartilhar o vestiário com eles e eu espero poder colaborar da melhor forma possível", disse o camisa 17 do Barça.

Griezmann falou sobre a relação com Diego Simeone e afirmou que sua relação com ele vai além da de treinador e jogador.

"Minha relação com o Cholo é mais do que de treinador e jogador. É de família. Me dou muito bem com ele. Nossas mulheres e nossas filhas também. Ele é muito importante dentro do campo e na minha vida pessoal. Eu devo muito a ele e gosto muito dele. Nossa amizade vai durar depois da nossa carreira esportiva", afirmou o francês.