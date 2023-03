Grêmio x Ypiranga ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da semifinal do Gauchão

Equipes se enfrentam neste sábado (25), pelo jogo de volta do Campeonato Gaúcho; veja como acompanhar na TV

O Grêmio recebe o Ypiranga tarde deste sábado (25), às 16h30 (de Brasília), na Arena, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Gaúcho. Como venceu a ida por 2 a 1, o Canarinho tem a vantagem do empate para avançar à final. Em caso de vitória por um gol, a decisão vai para os pênaltis. A partida terá transmissão ao vivo da RBS, na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view.

Depois de conhecer a sua primeira derrota na temporada, o Grêmio precisa vencer por dois gols de diferença para garantir a classificação para a final do Gauchão. Na primeira fase, encerrou na liderança, com 29 pontos. Foram nove vitórias e dois empates.

Do outro lado, o Ypiranga terminou em quarto, com 18 pontos (cinco vitórias, três empates e três derrotas) e 54% de aproveitamento. A principal dúvida do técnico Luizinho Vieira para o confronto é a presença de Gedeílson, que vem se recuperando de lesão.

Em 25 jogos disputados entre as equipes, o Grêmio registra 14 vitórias, contra apenas duas do Ypiranga, além de nove empates. Na primeira fase do Campeonato Gaúcho 2023, as equipes empataram sem gols, no Colosso da Lagoa.

Prováveis escalações

Grêmio: Adriel; João Pedro, Bruno Alves, Bruno Uvini e Reinaldo; Thiago Santos (Lucas Silva) e Thaciano; Bitello, Ferreira e Vina; Suárez. Técnico: Renato Portaluppi.

Ypiranga: Caíque; Gedeilson (Robson ou Yohan), Islan, Windson e PK; Lorran, João Pedro, Mossoró e Mateuzinho; Erick e Barbio (MV ou Claiton). Técnico: Luizinho Vieira.

Desfalques

Grêmio

Kannemann cumprirá suspensão, enquanto Villasanti e Carballo foram convocados por suas seleções, e Fábio e Pepê estão no departamento médico.

Ypiranga

Sem desfalques confirmados.

Quando é?