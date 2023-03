Caxias x Grêmio ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da final do Campeonato Gaúcho

Equipes se enfrentam neste sábado (1), pelo jogo de ida da decisão do Campeonato Gaúcho 2023; veja como acompanhar na TV

Caxias e Grêmio se enfrentam neste sábado (1), às 16h30 (de Brasília), no Centenário, pelo jogo de ida da final do Campeonato Gaúcho. A volta está marcada para o dia 8, na Arena. A partida terá transmissão ao vivo da RBS, na TV aberta, do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

O Grêmio chegou à final do Gauchão, após eliminar o Ypiranga nos pênaltis por 5 a 4, enquanto na primeira fase terminou na liderança, com 29 pontos. Apesar de ter sofrido apenas uma derrota no torneio (foram 10 vitórias, dois empates e um revés), o técnico Renato Gaúcho descartou favoritismo na grande decisão.

"Aqui dentro não tem favoritismo, pelo contrário. Os maiores exemplos que eu dou para meu grupo é o que está acontecendo no Brasil. A camisa não vai ganhar. São 11 contra 11. Caxias tem todo nosso respeito. O Caxias não chegou à toa. Eliminou nosso rival e por méritos. É uma decisão de 180 minutos, 90 em Caxias, 90 na Arena. Todo cuidado é pouco", afirmou o treinador.

Do outro lado, o Caxias deixou para trás o Internacional também nas penalidades (5 a 4), e na primeira fase ficou em terceiro, com 20 pontos e 60% de aproveitamento.

Em 99 jogos disputados entre as equipes, o Grêmio soma 52 vitórias, contra 18 do Caxias, além de 29 empates. No último encontro, válido pela primeira fase do Campeonato Gaúcho de 2023, o Tricolor venceu por 2 a 1.

Prováveis escalações

Grêmio: Adriel, João Pedro, Bruno Alves, Bruno Uvini e Reinaldo; Villasanti, Lucas Silva, Bitello, Cristaldo e Vina; Suárez. Técnico: Renato Portaluppi.

Caxias: Bruno Ferreira; Marcelo, Dirceu, Fernando e Dudu Mandai; Marlon, Moacir e Peninha; Diego Rosa, Jean Dias e Eron. Técnico: Thiago Carvalho.

Desfalques

Grêmio

Kannemann sentiu desconforto muscular, enquanto Carballo, com virose, são desfalques certos ao lado de Fábio e Pepêm, que se recuperam de lesões.

Caxias

Expulsos contra o Internacional, Vini Guedes e Marciel vão cumprir suspensão. Já Pedro Cuiabá Ronald e Wesley Pomba, emprestados pelo Grêmio, também estão fora.

Quando é?