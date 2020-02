Barcelona tem conversas para contratar jovem goleiro da Ponte Preta

Titular também da seleção brasileira pré-olímpica (sub-23), Ivan está avaliado em 4,5 milhões de euros pelos catalães

O abriu conversas para contratar o jovem goleiro Ivan, da e também da seleção brasileira pré-olímpica (sub-23). A Goal apurou que o valor do negócio, que ainda está num estágio inicial, gira em torno de 4,5 milhões de euros (R$ 22,1 milhões).

Alvo recente de clubes franceses e italianos, o camisa 1 da é visto pelos catalães como um bom e promissor nome para ser o reserva a longo prazo do alemão e titular indiscutível Ter Stegen.

Com a possível aquisição de Ivan, numa negociação que ainda não é confirmada pelo Barça, Neto deve fazer o caminho oposto e sair no mercado de verão europeu. Contratado do no início da temporada, o brasileiro fez apenas quatro jogos oficiais até o momento.

Aos 23 anos, Ivan Quaresma foi formado na própria Ponte Preta, onde começou a ganhar espaço em 2018. Destaque do time de Campinas na do Brasileirão de 2019, o goleiro esteve antes da virada do ano na mira do , com quem chegou a ter um princípio de acordo. A transferência, no entanto, foi cancelada de última hora.