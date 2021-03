Renato Gaúcho explica escolha por Paulo Victor: "toda vez que precisei dele ele foi bem"

Goleiro até chegou a espalmar a cabeçada de Gustavo Gomez, mas não conseguiu evitar o gol que deu a vitória ao Palmeiras

Renato Gaúcho decidiu surpreender e escalou o goleiro Paulo Victor entre os titulares na noite deste domingo (28), diante do Palmeiras, pelo primeiro jogo da final da Copa do Brasil. O arqueiro, no entanto, teve um momento de infelicidade na cabeçada de Gustavo Gomez, que definiu a vitória do time alviverde por 1 a 0.

O zagueiro do Palmeiras abriu o placar em um momento onde a partida estava equilibrada, sem grandes chances para nenhuma das duas partes. Num escanteio, o jogador subiu mais alto que todo mundo e testou, Paulo Victor até chegou a espalmar a bola, mas foi insuficiente e não deu para evitar o gol que dá vantagem ao time paulista na grande decisão.

Depois do jogo, na coletiva de imprensa, Renato saiu em defesa do goleiro e explicou a escolha por Paulo Victor.

"O Vanderlei é um grande goleiro. Optei pelo Paulo Victor porque toda vez que precisei dele ele foi bem, assim como o Paulo Miranda na zaga.”

Renato também demonstrou insatisfação com a arbitragem e reclamou do gol lance que originou o gol do Palmeiras.

"Eu quero que vocês analisem o gol do Palmeiras, como houve o escanteio, a bola pega no braço do Raphael Veiga. E quero que analisem o pênalti no primeiro tempo em cima do Pepê. Quero perguntar ao Gaciba, se ele acha que foi pênalti ou não. Acho a arbitragem do Brasil muito boa, mas poderia ser melhor, se utilizassem a ferramenta".