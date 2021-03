Fora dos planos, Paulo Victor pode trocar Grêmio por Cerro Porteño

O goleiro tem passagem marcada por questionamentos da torcida com a camisa do Tricolor

Fora dos planos do Grêmio, o goleiro Paulo Victor pode estar trocando o Tricolor Gaúcho pelo Cerro Porteño, do Paraguai. A negociação pegou todos de surpresa, já que o arqueiro titular do time paraguaio, Rodrigo Muñoz, sofreu uma lesão nos ligamentos do joelho direito e está fora da temporada 2021.

O principal empecilho é curto espaço de tempo para inscrever novos jogadores na Associação Paraguaia de Futebol. O prazo acaba as 23:59 minutos desta sexta-feira.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

“Tem a possibilidade, o problema é o prazo, já fiz vendas em 30 minutos, mas agora depende mais dos clubes e os tramites burocráticos”, destacou Vinícius Prates, empresário do goleiro Paulo Victor.

A direção gremista já admitiu liberar Paulo Victor sem custo algum, acertando apenas a rescisão de contrato. O vínculo de Paulo Victor com o Tricolor Gaúcho acaba no mês de dezembro de 2022.