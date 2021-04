Grêmio quer goleiro, mas nega interesse em Renan Ribeiro e Augustín Rossi

Depois da saída de Vanderlei, o Tricolor busca encaminhar a rescisão de Paulo Victor

Após efetivar o goleiro Brenno como novo titular do Grêmio, e rescindir o contrato do goleiro Vanderlei, a direção tricolor tenta agora uma saída amigável para o goleiro Paulo Victor, que tem contrato com o tricolor até o final de 2022.

O planejamento é, após definir a saída de Paulo Victor, buscar a contratação de um goleiro mais experiente para disputar posição com Brenno. Hoje o elenco principal tem quatro goleiros: Brenno, 22 anos; Adriel, 21; Gabriel Chapecó, 21 e o experiente Paulo Victor, 34 anos, que está fora dos planos.

Dois nomes foram especulados, o primeiro é de Renan Ribeiro, que tem 31 anos e que está no Sporting de Portugal. No Brasil, Renan já atuou pelo Atlético-MG e São Paulo. Em Portugal desde 2018, hoje Renan atua pelo time B do Sporting e está tentando uma rescisão de contrato. A imprensa portuguesa destaca que ele estaria acertado com o Grêmio.

Outro nome ventilado, e que foi oferecido ao Tricolor Gaúcho, é do argentino Agustín Rossi, 25 anos, e que pertence ao Boca Juniors. O problema é que mesmo antes de qualquer negociação ser aberta, a torcida gremista já promoveu uma mobilização rejeitando o nome de Agustín Rossi. O motivo foi uma acusação de violência doméstica contra a sua ex-namorada.

O fato teria ocorrido no ano de 2017, quando sua ex-namorada teria feito uma postagem no facebook relatando a agressão, além de ter divulgado áudios com ameaças de morte por parte do goleiro. O fato foi veiculado na imprensa argentina e ganhou repercussão em outros países.

A reportagem do Goal entrou em contato com os dirigentes do Grêmio, que negaram a possibilidade de contratação de Renan Ribeiro e Agustín Rossi, mas não negaram que o Grêmio esteja procurando um novo goleiro.