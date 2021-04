Grêmio rescinde com goleiro Vanderlei e barca deve seguir com novos nomes

Na reformulação pela qual vem passando o elenco, nomes como Paulo Miranda e outros também deverão deixar o clube nos próximos dias

Fora dos planos do técnico Renato Portaluppi, o goleiro Vanderlei acertou na tarde desta quinta-feira a sua rescisão de contrato com o Grêmio. O agora ex-arqueiro do Tricolor esteve perto do América-MG, mas segundo apurado pela Goal seu nome foi vetado pelo técnico Lisca.

Vanderlei chegou ao Grêmio no início de 2020 e atuou em 59 jogos pelo Tricolor gaúcho. A rescisão de Vanderlei faz parte da reformulação de elenco que o Presidente Romildo Bolzan Júnior está comandando. Esta semana o Grêmio já emprestou o volante Lucas Araújo e o meia Thaciano para o Bahia.

Os próximos que deverão deixar o Tricolor são o lateral direito Victor Ferraz, que interessa ao Ceará, e o zagueiro David Braz, que está acertando a sua transferência para o Fluminense.

Outros jogadores, como o zagueiro Paulo Miranda, o goleiro Paulo Victor, o volante Michel, o atacante Everton, também deverão deixar o Grêmio nos próximos dias. Se algum time se interessar por estes jogadores, o Grêmio não irá dificultar a saída.