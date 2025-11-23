Grêmio x Palmeiras: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Grêmio e Palmeiras se enfrentam nesta terça-feira (25), às 21h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Globo na TV aberta e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Na disputa por uma vaga na Copa Sul-Americana de 2026, o Grêmio chega ao confronto após derrota por 3 a 2 para o Botafogo. No momento, o Tricolor Gaúcho ocupa a 12ª posição, com 42 pontos e aproveitamento de 40% no Brasileirão. Para a partida, o técnico Mano Menezes contará com o retorno de Wagner Leonardo, que cumpriu suspensão automática na última rodada.

Por outro lado, o Palmeiras precisa vencer para não dar chances para o Flamengo conquistar o título às vésperas da final da Libertadores. O técnico Abel Ferreira declarou que “jogou a toalha” após o empate sem gols com o Fluminense, e a equipe pode entrar em campo com uma formação mista.

"Não adianta dizer, acho que devemos canalizar a nossa energia agora para aquilo que é o próximo sábado. Temos um jogo a meio de semana, vamos prepará-lo da forma que acharmos que é melhor, mas acho que o campeonato está entregue e na altura certa iremos falar aquilo que foi este campeonato brasileiro", afirmou o português.

Grêmio: Volpi; Marcos Rocha, Kannemann, Wagner Leonardo, Marlon; Cuéllar, Arthur, Edenilson; Alysson, Amuzu, Carlos Vinicius.

Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Bruno Fuchs, Gustavo Gómez (Micael) e Piquerez; Aníbal Moreno, Andreas Pereira e Allan; Felipe Anderson (Veiga ou Mauricio), Flaco López e Vitor Roque.

Desfalques

Grêmio

Gustavo Martins e Noriega estão suspensos, enquanto Monsalve, Balbuena, Braithwaite, Cristian Olivera, João Pedro, Rodrigo Ely, Villasanti e Willian

Palmeiras

Murilo está suspenso, enquanto Lucas Evangelista e Paulinho estão no departamento médico, e Weverton segue em transição física.

Quando é?

Data: terça-feira, 25 de novembro de 2025

terça-feira, 25 de novembro de 2025 Horário: 21h30 (de Brasília)

21h30 (de Brasília) Local: Arena do Grêmio - Porto Alegre, RS

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Em 100 jogos disputados entre as equipes, o Palmeiras soma 45 vitórias, contra 21 do Grêmio, além de 34 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2025, o Verdão venceu por 1 a 0.

Classificação

