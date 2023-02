Grêmio x Novo Hamburgo ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Gaúcho

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (24), pela nona rodada do Gauchão; veja como acompanhar na TV

Grêmio e Novo Hamburgo se enfrentam na noite desta sexta-feira (24), às 20h (de Brasília), na Arena, pela abertura da nona rodada do Campeonato Gaúcho. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Depois de empatar com o São Luiz sem gols na última rodada e perder o aproveitamento de 100% no Gauchão, o Grêmio busca reencontrar o caminho da vitória. No momento, a equipe está isolada na liderança do torneio, com 22 pontos, enquanto o rival Internacional, segundo colocado, soma 16.

Em 62 jogos disputados entre as equipes, o Grêmio soma 42 vitórias, contra apenas quatro do Novo Hamburgo, além de 16 empates. No último encontro, válido pelo Campeonato Gaúcho de 2022, as equipes empataram por 1 a 1.

Prováveis escalações

Grêmio: Brenno; Thaciano (João Pedro), Bruno Alves, Kannemann e Reinaldo; Carballo, Pepê, Bitello, Cristaldo e Ferreira; Suárez. Técnico: Renato Gaúcho.

Novo Hamburgo: Lucas Maticoli; Itaqui, Kesley, Guilherme Mattis e João Vinicius; Zé Vitor, Filipe Fraga, Dionathã, Fabrício e Matheus Lagoa; Lucas Gaúcho. Técnico: Edinho Rosa.

Desfalques

Grêmio

Geromel, Fábio, Bruno Uvini, Jhonata Robert e Lucas Leiva seguem como desfalques.

Novo Hamburgo

Barbieri e Maurinho cumprirão suspensão, enquanto Felipe Lima está lesionado.

Quando é?