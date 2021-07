Grêmio mira Giuliano, Paulinho e Róger Guedes como reforços no mercado

Reformulação promovida por Felipão também busca um goleiro experiente

O técnico Luiz Felipe Scolari assumiu o Grêmio com carta branca para dispensar jogadores e indicar reforços. Tanto que Felipão já disse que com o atual grupo de atletas, com 44 jogadores, fica difícil de trabalhar e que alguns jogadores irão retornar para o grupo de transição: são os casos do zagueiro Emanuel e do atacante Elias. Outros estão encaminhando as suas rescisões de contrato, como o goleiro Paulo Victor, o lateral direito Victor Ferraz e o atacante Everton.

Mas não serão só dispensas que farão parte da reformulação imposta por Felipão: o treinador manifestou que o grupo precisa de reforços para poder equilibrar com os jovens do elenco.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Nomes como o meia Giuliano e o volante Paulinho, que estão livres no mercado, foram sondados pelos dirigentes do Tricolor. Giuliano já trabalhou com Scolari no próprio Grêmio, em 2014, e está livre após acertar a sua rescisão com o Istanbul Basaksehir. O meia, porém, também despertou interesse de dois outros clubes brasileiros, além de times do exterior.

Já o volante Paulinho, que não renovou seu contrato com o Guangzhou Evergrande, da China, também está livre no mercado e despertou interesse do Grêmio. Dirigentes do clube já entraram em contato com o meio-campista, sondando a possibilidade do jogador atuar em Porto Alegre. A negociação ainda está em fase inicial. Vale lembrar que o ex-jogador de Corinthians, Barcelona e seleção brasileira também atraiu interesse do Fenerbahçe, da Turquia, nos últimos dias.

Quem também está no radar tricolor é o atacante Roger Guedes, que está acertando a sua rescisão de contrato com o Shandong Luneng, da China. O atacante está no Brasil e aguarda propostas para poder atuar ainda nesta temporada.

“O jogador caro, é caro porque é bom, só temos que saber se ele cabe no nosso bolso, no nosso orçamento. Não vou falar em nomes para que não aumente o valor de alguma possível negociação, para não aumentar valor. Vamos atrás de contratações pontuais para nós voltarmos a ser protagonistas do futebol brasileiro”, destacou Marcos Herrmann, vice-presidente de futebol do Grêmio.

Um goleiro experiente também está na pauta da direção gremista: para o técnico Luiz Felipe Scolari, o ideal é ter um veterano junto a Brenno, Gabriel Chapecó e Adriel. Nomes estão sendo sondados pelos dirigentes e um deles foi o de Fábio, do Cruzeiro.

O certo é que novidades poderão ser apresentadas para o torcedor gremista nos próximos dias. Tanto para saída de jogadores, quanto futuras contratações.