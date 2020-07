Grêmio, Inter e mais: quem está na disputa pelo título do Gauchão 2020

Cinco times ainda estão na briga; confira os confrontos das semifinais do segundo turno

O de 2020, uma das edições mais imprevisíveis da história - tanto dentro de campo quanto fora dele -, vai chegando à sua reta final, com várias equipes vivas ainda no sonho de ser o campeão estadual do Rio Grande do Sul.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN com um mês grátis!

De formato novo, similar ao adotado pelo - e pelo próprio Gaúcho - no começo da década, com duas taças, cujos vencedores se enfrentam na final, o ainda conta com e Inter vivos, mesmo que os dois não possam mais se enfrentar na decisão da competição.

Mais times

Isso acontece pois no primeiro turno, o vencedor da Taça Coronel Ewaldo Poeta foi o Caxias, derrotando o Imortal na final. Como o clube não se classificou para as semifinais da segunda etapa, terá que jogar a final do torneio contra o campeão da Taça Francisco Novelletto.

empata em 0a0 com o Ypiranga na Montanha dos Vinhedos, e não consegue classificação para semi-final do segundo turno do Gauchão.



O time grená foi campeão do primeiro turno, e espera o vencedor deste turno para enfrentar na final do Campeonato Gaúcho. pic.twitter.com/SHzUqIB9Oc — Unidos Pelo Futebol (@UnidosPeloFut) July 29, 2020

Não significa que não teremos mais Gre-Nais no Gauchão deste ano. Se os dois rivais vencerem seus confrontos nas semifinais da Taça Francisco Novelleto, se enfrentarão nas finais do segundo turno por uma chance na final do torneio, diante do Caxias.

Ainda que a fase de grupos não tenha oficialmente terminado - já que o clássico entre x de Pelotas foi adiado -, os duelos das semifinais já estão confirmados. Confira o chaveamento!

Quais são os duelos da semifinal do segundo turno do Gauchão?

x Esportivo (data e horário a definir)

Grêmio x Novo Hamburgo (data e horário a definir)

Semifinais do segundo turno do Campeonato Gaúcho:



Internacional x Esportivo

Grêmio x Novo Hamburgo



O campeão do 2º turno enfrenta o Caxias na final do Estadual. — Leonardo Dahi (@leonardodahi) July 29, 2020

Por conta da pandemia do coronavírus, a Federação Gaúcha de Futebol ainda não confirmou as datas e horários das partidas da semifinal do segundo turno do estadual.

Os duelos serão disputados em um jogo só: em caso de empate no tempo normal, o vencedor será classificado nos pênaltis.

Qual é o histórico de Gre-Nais na final do Gauchão nos últimos anos?

NOVO HAMBURGO É CAMPEÃO DO GAUCHÃO 2017! pic.twitter.com/WYRuYgKgjC — Futebol Gaúcho (@FutebolGaucho__) May 7, 2017

Com a confirmação de que não teremos Gre-Nal na final do Campeonato Gaúcho em 2020, será a quarta vez nos últimos cinco anos que o clássico mais famoso do estado não decidirá o Gauchão.

Mais artigos abaixo

A única vez que tivemos o clássico decidindo o título nos últimos cinco anos foi em 2019, quando o Grêmio bateu o Colorado nos pênaltis após dois empates em 0 a 0 e se sagrou campeão estadual pela 38ª vez.

Caxias (2020), (2018), Novo Hamburgo (2017) e Juventude (2016) foram algumas das equipe que conseguiram bater "roubar" a vaga de um dos times mais tradicionais do estado nos últimos cinco anos, com destaque para o Novo Hamburgo, que bateu o Inter em 2017 e foi campeão estadual pela primeira vez.