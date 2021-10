Fim de Grêmio x Palmeiras tem invasão de campo, depredação e briga de torcedores

Tricolor gaúcho foi derrotado de virada e ocupa a vice-lanterna do Brasileirão. Confusão ocorreu dentro e fora de campo

O Grêmio foi derrotado, de virada, por 3x1 pelo Palmeiras na Arena neste domingo (31), e o final da partida foi marcado por uma grande confusão, com diversos torcedores invadindo o gramado.

Frustrada com o resultado negativo contra o Palmeiras, torcedores passaram pelas grades de proteção e depredaram a cabine do VAR, banco de reservas e a entrada do túnel dos vestiários. Jogadores e comissões técnicas foram rapidamente evacuados para os vestiários, enquanto a polícia foi acionada.

O Grêmio chegou a empatar a partida no final do segundo tempo, com gol de Elias, que foi anulado posteriormente, com ajuda do VAR. Poucos minutos depois, Breno Lopes marcou o terceiro dos paulistas, decretando a vitória de virada e deixando o tricolor gaúcho na vice-lanterna do Brasileirão.