Grêmio x Flamengo ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da semifinal da Copa do Brasil

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (26), na Arena; veja como acompanhar na TV e na internet

Grêmio e Flamengo se enfrentam na noite desta quarta-feira (26), a partir das 21h30 (de Brasília), na Arena, em Porto Alegre, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. A volta está marcada para o dia 18 de agosto, no Maracanã. Quem avançar terá pela frente o vencedor de São Paulo x Corinthians. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para todo o Brasil), na TV aberta, do SporTV, na TV fechada, do Premiere, no pay-per-view, e do Amazon Prime Video, no streaming (veja a programação completa aqui).

Na TV Globo, o jogo será narrado por Luis Roberto, com os comentários de Júnior e Roger Flores, enquanto no SporTV e no Premiere, a narração ficará a cargo de Luiz Carlos Jr., com os comentários de Paulo César Vasconcellos e Pedrinho. Já no Amazon Prime, o duelo terá narração de Rômulo Mendonça e comentários de Rafael Oliveira.

Depois da vitória sobre o Atlético-MG por 1 a 0 no Brasileirão, o Grêmio volta as atenções para a disputa da Copa do Brasil. No torneio, o Tricolor Gaúcho eliminou o Bahia nos pênaltis e o Cruzeiro, nas quartas e oitavas, respectivamente. Anteriormente, deixou para trás o Campinense, Ferroviário e o ABC.

O técnico Renato Portaluppi tem dúvidas sobre a presença de Suárez em campo para o confronto, uma vez que o jogador ainda sente dores no joelho e a sua permanência no clube permanece indefinida. Caso o uruguaio não esteja apto para jogar, André Henrique é o mais provável para assumir a posição.

"Quando ele quer jogar, ele fala comigo. Para quarta-feira, vai depender dele", afirmou o treinador.

Do outro lado, o Flamengo busca voltar a vencer após dois empates consecutivos no Brasileirão - diante do Fluminense e do América-MG. Na Copa do Brasil, o Rubro-Negro, atual campeão, eliminou o Maringá na terceira fase por 8 a 4 no placar agregado, além do Fluminense por 2 a 0 (agregado) nas oitavas de final e o Athletico-PR por 4 a 1 nas quartas.

Sem Gerson, expulso contra o Athletico-PR, o técnico Jorge Sampaoli pode optar por Victor Hugo ou Thiago Maia. David Luiz, com dores, também está fora. Wesley é o mais cotado para assumir a posição.

Há um grande equilíbrio no retrospecto histórico das equipes. Em 103 jogos disputados, o Grêmio soma 35 vitórias, contra 34 do Grêmio, além de 34 empates. No último encontro válido pelo Brasileirão de 2023, o Rubro-Negro venceu por 3 a 0.

Prováveis escalações

Grêmio: Gabriel Grando; Bruno Uvini, Bruno Alves e Kannemann; João Pedro, Villasanti , Carballo e Reinaldo; Bitello e Cristaldo; Suárez (André Henrique). Técnico: Renato Portaluppi.

Flamengo: Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Filipe Luís); Allan, Victor Hugo (Thiago Maia), Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol. Técnico: Jorge Sampaoli.

Desfalques

Grêmio

Geromel, Pepê e Jhonata Robert seguem fora.

Flamengo

Gerson, expulso contra o Furacão, é desfalque, assim como Erick Pulgar, machucado, e David Luiz, com dores no joelho direito.

Quando é?