Vice de futebol do Grêmio pede demissão em meio à crise

Com a saída de Marcos Herrman, o presidente Romildo Bolzan vai acumular as funções

A derrota do Grêmio por 1 x 0 para o Fortaleza foi determinante para a saída do vice de futebol Marcos Herrmann. Agora o presidente Romildo Bolzan Júnior irá acumular as funções de mandatário do clube e de homem forte do futebol.

Antes de anunciar a sua saída do departamento de futebol, Marcos Herrmann abriu o seu pronunciamento pedindo desculpas, em nome da direção, para o torcedor gremista e fez um apelo para que os torcedores acreditem na possibilidade de o Tricolor evitar o seu terceiro rebaixamento para a segunda divisão do futebol brasileiro.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

“Em nome da direção quero pedir desculpas ao torcedor gremista pela situação em que nos encontramos. Farei um apelo para que o torcedor acredite e nos incentive para sairmos desta situação. Faltam 14 jogos e se vencermos todas as partidas que temos para jogar em casa a gente consegue escapar. Eu sou demissionário do cargo de vice de futebol, acredito que seja momento de sangue novo, ideias novas para ajudar no vestiário”, destacou Marcos Herrmann, em seu pronunciamento após a derrota para o Fortaleza.

O desafio do presidente Romildo Bolzan agora é definir o novo vice de futebol para depois acertar a contratação do novo treinador. A manutenção do interino Thiago Gomes no cargo até o final do ano não pode ser descartada. Roger Machado e Mano Menezes foram procurados e recusaram o convite.

O nome de Lisca não é unanimidade entre os dirigentes e torcedores, por isso acabou perdendo força. O próximo jogo do Grêmio será domingo, contra o Juventude, na Arena. O confronto é direto para fugir do rebaixamento.