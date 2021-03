Grêmio inaugura novas instalações para categorias de base

As obras de modernização das estruturas no CFT Presidente Hélio Dourado foram concluídas e apresentadas nesta terça (16)

Pensando no futuro e na formação de jogadores, a direção do Grêmio apresentou, nesta terça-feira (16), a sua nova estrutura para a as categorias de base. O CT Hélio Dourado, localizado na cidade de Eldorado do Sul, na grande Porto Alegre, foi completamente reformulado com a construção de alojamentos que irão abrigar 120 atletas. O projeto incluiu um prédio de saúde, com 584m², com academia, fisioterapia, fisiologia, departamento médico e quatro vestiários, além de vestiário para a comissão técnica.

“Estamos concluindo e entregando para a base do Grêmio uma obra relevante e estratégica. Os jovens atletas estarão em um ambiente extremamente qualificado, onde terão acompanhamento adequado e diário na sua formação. Esta obra é a mais importante na estratégia de futuro no futebol do clube”, destacou o presidente gremista Romildo Bolzan Júnior à Goal.

Nos oito campos de dimensões oficiais do CT Hélio Dourado, recentemente foram formados jogadores como o volante Arthur, hoje na Juventus, o atacante Tetê, no Shakhtar Donetsk, além de Pepê, negociado recentemente com o Porto, de Portugal.

Após um ano e meio desde o lançamento da Pedra Fundamental, as obras de modernização das estruturas no CFT Presidente Hélio Dourado estão concluídas. Assista ao vídeo e conheça os novos espaços, pois #ONossoFuturoComeçaAqui. 🇪🇪⚽ pic.twitter.com/sXFP8YNC8O — Grêmio FBPA (@Gremio) March 16, 2021

Boa parte do valor destas negociações ajudou a construir o novo CT das categorias de base, algo que foi planejado em setembro de 2019, quando o mandatário tricolor lançou o projeto.

“O valor investido nas construções dos prédios e na reforma do prédio administrativo foi de R$ 8 milhões. Pavimentação, terraplanagem e infraestrutura elétrica, hidráulica e de prevenção contra incêndio, foi no valor de R$ 1,2 milhão. Iluminação do campo e mobiliário custou aproximadamente R$ 1,4 milhão. Foi investido no total um valor aproximado de R$ 10,6 milhões, com recursos próprios do clube”, destacou Romildo Bolzan.

