Rafinha confia em retorno ao Flamengo: "tudo para ter um final feliz"

Lateral encarou com otimismo negociação para voltar ao clube e garantiu estar de acordo com o que foi oferecido pela diretoria

Flamengo e Rafinha ainda não chegaram oficialmente a um acordo para o retorno do lateral. As duas partes, no entanto, acreditam que o entrave financeiro será solucionado, e que é questão de tempo para que se chegue um desfecho positivo.

O lateral, mais uma vez, veio a público e falou do desejo de voltar ao Flamengo. Em live no canal "Barbaridade", o lateral garantiu que a negociação está avançada.

"O Flamengo me quer, eu também quero. É uma negociação que está caminhando. Eu evito ficar falando muito sobre. Quem entende de futebol, sabe que é normal. As pessoas não podem achar que estou 'cavando isso'. O clube quer me contratação, eu também quero voltar".

Rafinha também garantiu que não está fazendo exigências e está de acordo com o que foi oferecido a ele.

"O Flamengo é um clube que tem um grupo de pessoas que decide. Não só uma pessoa. A gente já está de acordo com tudo que foi passado, não estou exigindo nada. Já estou de acordo com tudo que eles me ofereceram. Estamos conduzindo de uma forma boa, tranquila. Tem tudo para ter um final feliz".

Questionado sobre em que passo está a negociação, Rafinha foi direto.

"Eu acho que 60% acertado, eu já aceitei todos os termos do clube, só estou esperando, porque tenho família e preciso decidir a minha vida, eu preciso jogar. nos próximos dias a gente deve ter uma previsão".

Bruno Spindel, diretor de futebol do Flamengo, tirou alguns dias de descanso e voltou ao trabalho nesta segunda-feira (08). É ele quem cuida da formatação dos contratos e da parte financeira deles. Com o retorno de Spindel, a tendência é que se tenha um desfecho já no início desta semana.

Disputa forte na lateral

Com a provável volta de Rafinha, o Flamengo passará a contar com pelo menos quatro nomes para a lateral direita no elenco profissional: além do chileno Mauricio Isla, contratado no último ano para repor a saída do veterano, o clube ainda conta com os garotos Matheuzinho e João Lucas - o primeiro, inclusive, vem sendo utilizado como titular nos jogos do Campeonato Carioca 2021.