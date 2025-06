Grêmio x Corinthians: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (12), na Arena do Grêmio; confira a transmissão e outras informações do jogo

Grêmio e Corinthians se enfrentam nesta quinta-feira (12), às 20h (de Brasília), na Arena, em Porto Alegre, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Após se classificar para os playoffs das oitavas de final da Copa Sul-Americana e embalar três vitórias consecutivas na temporada, o Grêmio aproveitou a pausa da Data Fifa para realizar treinamentos táticos sob o comando do técnico Mano Menezes. No momento, o Tricolor Gaúcho ocupa a 12ª colocação no Campeonato Brasileiro, com 15 pontos, três a menos que o Botafogo, que fecha o G-6.

O Corinthians, por sua vez, está na 11ª posição, também com 15 pontos. Para o confronto fora de casa, o técnico Dorival Júnior pode optar por deixar Memphis Depay no banco de reservas, devido à sua titularidade com a seleção holandesa durante a Data Fifa. Em 15 jogos disputados no Brasileirão, o Timão soma quatro vitórias, três empates e quatro derrotas, com um aproveitamento de 45%.

Prováveis escalações

Grêmio: Thiago Volpi; Gustavo Martins, Wagner Leonardo, Kannemann, Marlon, Villasanti, Dodi; Cristian Olivera, Cristaldo, Amuzu e Braithwaite.

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá, Matheus Bidu, José Martínez; Maycon, Breno Bidon, Rodrigo Garro; Talles Magno e Ángel Romero.

Desfalques

Grêmio

Edenilson, Igor Serrote, João Lucas e João Pedro estão lesionados, enquanto Cuéllar e Monsalve estão em transição física.

Corinthians

Yuri Alberto, Raniele e Gustavo Henrique estão no departamento médico.

Quando é?

Data: quinta-feira, 12 de junho de 2025 Horário: 20h (de Brasília) Local: Arena do Grêmio - Porto Alegre, RS

Últimos jogos

Nos últimos cinco jogos disputados na temporada, o Grêmio vem de três vitórias seguidas, além de um empate e uma derrota. Já o Corinthians não vence há três jogos, acumulando dois empates e uma derrota.

Confronto direto

Em 95 jogos disputados entre as equipes, o Grêmio registra 35 vitórias, contra 31 do Corinthians, além de 29 empates. No último encontro válido pelo Brasileirão de 2024, o Timão venceu por 3 a 0.

