Playoffs da Copa Sul-Americana 2025: classificados, quando é, jogos, sorteio, onde assistir e mais do mata-mata

Fase anterior às oitavas de final da Sul-Americana já conta com um clube brasileiro garantido

Com o fim da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2025 se aproximando, os confrontos do mata-mata começam a ganhar forma. E diferentemente da Libertadores, o chaveamento da Sul-Americana conta com uma fase de playoffs antes das oitavas de final.

Na disputa pela “Grande Conquista”, apenas os líderes de cada grupo avançam diretamente às oitavas. Já os segundos colocados se classificam para os playoffs, enfrentando os terceiros lugares dos grupos da Libertadores em busca de uma vaga entre os 16 finalistas da competição.

Até o momento, o Vasco já está garantido nos playoffs, enquanto aguardamos os desfechos dos grupos de Atlético-MG, Fluminense, Grêmio e Vitória na Sul-Americana. Bahia, Flamengo e Internacional também podem disputar esta fase, dependendo de seus resultados na Libertadores.

Abaixo, a GOAL preparou um guia completo com tudo o que você precisa saber sobre os playoffs da Copa Sul-Americana 2025. Confira: