Grêmio confirma Diego Souza fora do Gre-Nal

O Grêmio não poderá contar com o centroavante Diego Souza para o clássico Gre-Nal desta quarta-feira (9), e muito provavelmente também para seus próximos compromissos. O atacante sofreu uma lesão durante a partida contra o Novo Hamburgo, pelo Campeonato Gaúcho, e o diagnóstico foi pior do que o Tricolor imaginava.

O departamento médico do clube confirmou que Diego sofreu uma contusão muscular de grau um no músculo posterior da coxa direita e não tem previsão de retorno aos gramados. Seu substituto imediato é o argentino Diego Churín, que acabou suspenso por 15 dias na última semana por indisciplina e também está fora do Gre-Nal.

Com tantas ausências, o técnico Roger Machado deverá confirmar o jovem Elias Manoel como centroavante para o clássico deste meio de semana, no Beira-Rio. A partida, que aconteceria no dia 26 de fevereiro, foi adiada após o ataque ao ônibus da delegação tricolor quando chegava ao estádio.