Grêmio x Avenida ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Gaúcho

Equipes entram em campo neste domingo (12), pela sétima rodada do estadual; veja como acompanhar na TV

Com 100% de aproveitamento no Gauchão, o Grêmio recebe o Avenida na tarde deste domingo (12), às 16h (de Brasília), na Arena, pela sétima rodada do Campeonato Gaúcho. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Na liderança isolada do Gauchão com 18 pontos, o Grêmio busca emplacar a sétima vitória consecutiva, enquanto o Avenida, em quinto lugar com oito pontos, vem de derrota para o Aimoré por 1 a 0, com gol de Wesley.

Lucas Uebel/Grêmio FBPA

Para o confronto, o técnico Renato Gaúcho confirmou a presença de Villasanti entre os titulares. "Nem devia falar, mas o Villa vai jogar domingo. Estou rodando o grupo, dando oportunidade para todo mundo, tem muita gente no meio e vocês vão me ajudar a escolher. O Villa eu conheço bem, como o Thiago, o Lucas, estou dando mais oportunidade para os que chegaram para conhecer melhor as características deles", afirmou.

Em 12 jogos disputados entre as equipes, o Grêmio registra nove vitórias, contra duas do Avenida, além de um empate. No último encontro, válido pelo Campeonato Gaúcho 2019, o Tricolor goleou por 6 a 0, com gols de Luan (2x), Everton Cebolinha (2x), Leonardo Gomes e Felipe Vizeu.

Prováveis escalações

Escalação provável do Grêmio: Brenno; Fábio (Thaciano), Bruno Alves, Kannemann e Reinaldo; Villasanti e Pepê; Bitello (Gustavinho), Cristaldo e Ferreira; Luis Suárez. Técnico: Renato Gaúcho.

Escalação provável do Avenida: Rodolfo Castro; Lucas Lopes, Micael, Marcão e César; Jeferson, Carrilho, Tinga e Garré; PH e Carlos Alexandre. Técnico: Matheus Coelho.

Desfalques

Grêmio

Sem desfalques confirmados.

Avenida

O técnico Márcio Nunes cumprirá suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

Quando é?